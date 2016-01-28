早いMAと遅いMAの交差による開始をするエキスパートアドバイザです。反転シグナルの場合、取引を決済します。

「残高の再補充」機能が無効にした場合、反転シグナルで不利な取引を決済しなくても新規注文を開始します。 (以下の画像をご覧ください。ユーロドル、1時間足、2015年9月1日～2016年1月8日)不利な取引なら、決済逆指値が始値に動かせます。

開始される取引の最大数はMaximum dealsパラメータによります。