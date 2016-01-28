コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Lossless MA - MetaTrader 4のためのエキスパート

Vladimir Tkach | Japanese English Русский Español Deutsch
ビュー:
1444
評価:
(47)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

早いMAと遅いMAの交差による開始をするエキスパートアドバイザです。反転シグナルの場合、取引を決済します。

「残高の再補充」機能が無効にした場合、反転シグナルで不利な取引を決済しなくても新規注文を開始します。 (以下の画像をご覧ください。ユーロドル、1時間足、2015年9月1日～2016年1月8日)不利な取引なら、決済逆指値が始値に動かせます。

開始される取引の最大数はMaximum dealsパラメータによります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14601

CM Open 2 Stop Orders CM Open 2 Stop Orders

指定された時間に逆指値注文を開始するスクリプトです。逆指値注文が執行されるたびに、前の注文が削除されます。

Shved Supply and Demand Shved Supply and Demand

供給・需要ゾーンを表示するインディケータです。

Quantum Quantum

Quantum売買システムをベースにしたエキスパートアドバイザです。

Fraktrak xonaxフラクタルの破りによるエキスパートアドバイザ Fraktrak xonaxフラクタルの破りによるエキスパートアドバイザ

このエキスパートアドバイザは、上のフラクタルと下のフラクタルを検索して、価格がそれらのレベルを破る場合、ポジションを開始します