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Lossless MA - эксперт для MetaTrader 4
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Советник открывает сделки по пересечению быстрой и медленной МА. Закрывает сделки при наличии обратного сигнала.
Если включена опция пересиживания убытков, то советник не закрывает убыточные сделки по обратному сигналу, а открывает новые (см. рис. - EURUSD, H1, все тики, с 1.09.2015 по 8.01.2016). При этом по убыточным сделкам приказ Stop Loss перемещается на цену их открытия.
Максимальное количество открываемых сделок при пересиживании ограничивается параметром Maximum deals.
Один из вариантов реализации торговой системы Quantum.AfterEffects
Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".
Индикатор, показывающий зоны спроса и предложения.Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax
Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни.