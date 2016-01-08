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Советники

Lossless MA - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Tkach
Vladimir Tkach

Vladimir Tkach

4 (52)
YouTube channel with video manuals https://www.youtube.com/user/tka400/videos
24 продукта 8 кодов 6 тем 738 комментариев
| Russian English Español Deutsch 日本語
Просмотров:
12458
Рейтинг:
(47)
Опубликован:
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Советник открывает сделки по пересечению быстрой и медленной МА. Закрывает сделки при наличии обратного сигнала.

Если включена опция пересиживания убытков, то советник не закрывает убыточные сделки по обратному сигналу, а открывает новые (см. рис. - EURUSD, H1, все тики, с 1.09.2015 по 8.01.2016). При этом по убыточным сделкам приказ Stop Loss перемещается на цену их открытия.

Максимальное количество открываемых сделок при пересиживании ограничивается параметром Maximum deals.

Quantum Quantum

Один из вариантов реализации торговой системы Quantum.

AfterEffects AfterEffects

Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".

Shved Supply and Demand Shved Supply and Demand

Индикатор, показывающий зоны спроса и предложения.

Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax

Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни.