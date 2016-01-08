Советник открывает сделки по пересечению быстрой и медленной МА. Закрывает сделки при наличии обратного сигнала.

Если включена опция пересиживания убытков, то советник не закрывает убыточные сделки по обратному сигналу, а открывает новые (см. рис. - EURUSD, H1, все тики, с 1.09.2015 по 8.01.2016). При этом по убыточным сделкам приказ Stop Loss перемещается на цену их открытия.

Максимальное количество открываемых сделок при пересиживании ограничивается параметром Maximum deals.