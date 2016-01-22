CodeBaseSecciones
Zakryvator - Asesor Experto para MetaTrader 4

El asesor cierra cualquier orden abierta en el terminal al alcanzar esta unas pérdidas determinadas en la divisa de la cuenta. Incluidas las órdenes abiertas para otras parejas en las que el asesor no ha sido colocado. Se puede poner en cualquier pareja de divisas, y realizará un seguimiento de todas las órdenes abiertas.

Existe la posibilidad de cambiar las pérdidas en el volumen de la orden. Así, por ejemplo, para las órdenes con un volumen de 0,01-0,02 de lote, la pérdida máxima por defecto es igual a 4 (min_001_002=4) (si la cuenta está en dólares, entonces 4 dólares), y con un volumen de la orden de más de un lote es igual a 30 (min_from1=30).

¡Atención: pueden darse deslizamientos dependiendo de la situación del mercado, así como del bróker!

Parámetros de entrada:

  • min_001_002 — pérdida máxima para una orden con un volumen de 0,01 (inclusive) a 0,02 de lote (inclusive);
  • min_002_005 — pérdida máxima para una orden con un volumen de 0,02 a 0,05 de lote (inclusive);
  • min_005_01 — pérdida máxima para una orden con un volumen de 0,05 a 0,1 de lote (inclusive);
  • min_01_03 — pérdida máxima para una orden con un volumen de 0,1 a 0,3 de lote (inclusive);
  • min_03_05 — pérdida máxima para una orden con un volumen de 0,3 a 0,5 de lote (inclusive);
  • min_05_1 — pérdida máxima para una orden con un volumen de 0,5 a 1 de lote (inclusive);
  • min_from1 — pérdida máxima para una orden con un volumen superior a 1 lote.

