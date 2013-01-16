Ставь лайки и следи за новостями
Limit Stop Order Script - скрипт для MetaTrader 5
- 7182
Предназначен для торговли на отбой от уровней поддержки / сопротивления. Например: при касании уровня поддержки, в отличие от лимитного ордера, скрипт выставит бай-стоп по указанной трейдером цене (скажем на 5-10 пипсов выше уровня) и, в случае успеха, завершит работу. Таким образом, если вместо предполагаемого отбоя уровень будет пробит, сделка не будет совершена, т.е. подобный подход служит неким фильтром, позволяющим отсеивать слабые / ложные сигналы.
Параметры:
- Lot - объём сделки.
- Limit Price - лимитная цена, при достижении которой будет выставлен стоповый ордер.
- Stop Price - цена, по которой будет выставлен стоп-ордер.
- Stop Loss (pips) - стоп-лосс в пипсах.
- Take Profit (pips) - тейк-профит в пипсах.
- Sleep - интервал между проверками состояния рынка в секундах.
Особенности:
- тип ордера указывать не нужно: если Limit Price меньше Stop Price - будет выставлен Buy Stop, если же Limit Price больше Stop Price - Sell Stop.
- расстояние между Limit Price и Stop Price должно быть не меньше минимального отступа от текущей цены - Stop Level (в противном случае указанные цены будут считаться некорректными). Если же параметры стоп-лосса или тейк-профита меньше Stop Level, скрипт самостоятельно их скорректирует.
- при прикреплении к графику, проверяются все входящие параметры. Если какой-то из них указан некорректно, скрипт выведет соответствующую запись в журнал и сразу же завершит работу. Если же всё верно, в журнал будут выведены: тип предполагаемого ордера (Buy Stop или Sell Stop), объём, лимитная и стоповая цены.
Важно: если входящие параметры корректны, скрипт завершит работу только после выставления ордера. Поэтому, если события на рынке развиваются по какому-либо иному сценарию - удалите скрипт с графика вручную.
