Предназначен для торговли на отбой от уровней поддержки / сопротивления. Например: при касании уровня поддержки, в отличие от лимитного ордера, скрипт выставит бай-стоп по указанной трейдером цене (скажем на 5-10 пипсов выше уровня) и, в случае успеха, завершит работу. Таким образом, если вместо предполагаемого отбоя уровень будет пробит, сделка не будет совершена, т.е. подобный подход служит неким фильтром, позволяющим отсеивать слабые / ложные сигналы.



Параметры:

Lot - объём сделки.



- объём сделки. Limit Price - лимитная цена, при достижении которой будет выставлен стоповый ордер.



- лимитная цена, при достижении которой будет выставлен стоповый ордер. Stop Price - цена, по которой будет выставлен стоп-ордер.



- цена, по которой будет выставлен стоп-ордер. Stop Loss (pips) - стоп-лосс в пипсах.



- стоп-лосс в пипсах. Take Profit (pips) - тейк-профит в пипсах.



- тейк-профит в пипсах. Sleep - интервал между проверками состояния рынка в секундах.



Особенности:

тип ордера указывать не нужно: если Limit Price меньше Stop Price - будет выставлен Buy Stop, если же Limit Price больше Stop Price - Sell Stop.

расстояние между Limit Price и Stop Price должно быть не меньше минимального отступа от текущей цены - Stop Level (в противном случае указанные цены будут считаться некорректными). Если же параметры стоп-лосса или тейк-профита меньше Stop Level, скрипт самостоятельно их скорректирует.



при прикреплении к графику, проверяются все входящие параметры. Если какой-то из них указан некорректно, скрипт выведет соответствующую запись в журнал и сразу же завершит работу. Если же всё верно, в журнал будут выведены: тип предполагаемого ордера (Buy Stop или Sell Stop), объём, лимитная и стоповая цены.