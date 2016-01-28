コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

CM Open 2 Stop Orders - MetaTrader 4のためのスクリプト

スクリプトはエキスパートアドバイザのように機能しますが、EAにに対比して、スクリプトが終了で自動的に降ります。

指定された時間に2つの指値注文（Buy StopとSell Stop）が出されます。パラメータには現在価格から任意の距離、またはTP・SLをポイントで設定できます。

逆指値注文が執行されるたびに、前の注文が削除されます。終了で自動的に降ります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14590

