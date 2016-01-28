無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CM Open 2 Stop Orders - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 787
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
スクリプトはエキスパートアドバイザのように機能しますが、EAにに対比して、スクリプトが終了で自動的に降ります。
指定された時間に2つの指値注文（Buy StopとSell Stop）が出されます。パラメータには現在価格から任意の距離、またはTP・SLをポイントで設定できます。
逆指値注文が執行されるたびに、前の注文が削除されます。終了で自動的に降ります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14590
Shved Supply and Demand
供給・需要ゾーンを表示するインディケータです。AfterEffects
「乱数列に記憶がある」という理論をベースにしたエキスパートアドバイザです。
Lossless MA
早いMAと遅いMAの交差による開始をするエキスパートアドバイザです。「残高の再補充」機能があります。Quantum
Quantum売買システムをベースにしたエキスパートアドバイザです。