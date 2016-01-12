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CM Open 2 Stop Orders - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
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Просмотров:
5714
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Скрипт работает, как советник, за исключением лишь того, что сам выгружается из памяти, когда отработал свою миссию.

В определенное время (задается в параметрах) выставляются два отложенных ордера Buy Stop и Sell Stop на расстоянии в пунктах (задается в параметрах) от текущей цены, с TP и SL в пунктах (задается в параметрах).

После срабатывания одного из ордеров противоположный удаляется. Далее скрипт заканчивает свою работу.

Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax

Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни.

Shved Supply and Demand Shved Supply and Demand

Индикатор, показывающий зоны спроса и предложения.

Zakryvator Zakryvator

Советник закрывает ордера при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. Есть возможность варьировать убыток на объем ордера.

Subway Subway

Индикатор отображает канал из скользящих средних.