Скрипт работает, как советник, за исключением лишь того, что сам выгружается из памяти, когда отработал свою миссию.

В определенное время (задается в параметрах) выставляются два отложенных ордера Buy Stop и Sell Stop на расстоянии в пунктах (задается в параметрах) от текущей цены, с TP и SL в пунктах (задается в параметрах).

После срабатывания одного из ордеров противоположный удаляется. Далее скрипт заканчивает свою работу.