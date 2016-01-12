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CM Open 2 Stop Orders - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт работает, как советник, за исключением лишь того, что сам выгружается из памяти, когда отработал свою миссию.
В определенное время (задается в параметрах) выставляются два отложенных ордера Buy Stop и Sell Stop на расстоянии в пунктах (задается в параметрах) от текущей цены, с TP и SL в пунктах (задается в параметрах).
После срабатывания одного из ордеров противоположный удаляется. Далее скрипт заканчивает свою работу.
Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни.Shved Supply and Demand
Индикатор, показывающий зоны спроса и предложения.
Советник закрывает ордера при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. Есть возможность варьировать убыток на объем ордера.Subway
Индикатор отображает канал из скользящих средних.