CM Open 2 Stop Orders - Skript für den MetaTrader 4
Dieses Skript arbeitet wie ein Expert Advisor mit dem Unterschied, dass es nach der Bearbeitung sich selbst aus dem Speicher wieder entfernt.
Zu einer angegebenen Zeit (Welche in den Parametern festgelegt wird) Werden zwei bei Stop und sell stop orders platziert mit einem Abstand (wie er in den Parametern angegeben wird) vom aktuellen Kurs, mit Stop Loss und Take Profit (wie sie in den Einstellungen angegeben worden sind).
Wenn eine der Orders getriggert wird, wird die entgegengesetzte Order gelöscht. Anschließen beendet das Glück seiner Aufgabe.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14590
