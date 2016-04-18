CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

CM Open 2 Stop Orders - Skript für den MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | German English Русский Español 日本語
Ansichten:
828
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses Skript arbeitet wie ein Expert Advisor mit dem Unterschied, dass es nach der Bearbeitung sich selbst aus dem Speicher wieder entfernt.

Zu einer angegebenen Zeit (Welche in den Parametern festgelegt wird) Werden zwei bei Stop und sell stop orders platziert mit einem Abstand (wie er in den Parametern angegeben wird) vom aktuellen Kurs, mit Stop Loss und Take Profit (wie sie in den Einstellungen angegeben worden sind).

Wenn eine der Orders getriggert wird, wird die entgegengesetzte Order gelöscht. Anschließen beendet das Glück seiner Aufgabe.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14590

F_RSI F_RSI

Der RSI Indikator mit dynamischen Leveln.

Shved Supply and Demand Shved Supply and Demand

Der Indikator zeigt Angebot- und Nachfrage-Zonen an.

Zakryvator Zakryvator

Dieser EA schließt offene Orders sobald ein bestimmter Verlust (in der Kontowährung) durch diese Orders erreicht wurde. Es ist möglich den Verlust über die Positionsgröße eine Order zu variieren.

Lossless MA Lossless MA

Dieser Expert Advisor öffnet Transaktionen bei der Schneidung des schnellen und des langsamen MAs. Er besitzt die Funktion bei Verlusten nachzukaufen.