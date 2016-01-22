CodeBaseSecciones
Shved Supply and Demand - indicador para MetaTrader 4

Muestra la cantidad de retests de una zona.

Muestra las zonas que han sido de apoyo y se han convertido en zonas de resistencia, y al revés.

He introducido ciertos complementos. Se pueden activar/desactivar las zonas débiles. Corregido para el funcionamiento en los builds +600 del terminal. Los precios de las zonas más cercanas al precio se encuentran en los búfers, como consecuencia de lo cual, el indicador puede ser utilizado en los asesores.

Shved Supply and Demand

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14545

