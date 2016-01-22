Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Shved Supply and Demand - indicador para MetaTrader 4
Muestra la cantidad de retests de una zona.
Muestra las zonas que han sido de apoyo y se han convertido en zonas de resistencia, y al revés.
He introducido ciertos complementos. Se pueden activar/desactivar las zonas débiles. Corregido para el funcionamiento en los builds +600 del terminal. Los precios de las zonas más cercanas al precio se encuentran en los búfers, como consecuencia de lo cual, el indicador puede ser utilizado en los asesores.
