CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

F_RSI - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский Español 日本語
Ansichten:
859
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
f_rsi.mq4 (4.88 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der RSI Indikator mit dynamischen Leveln

Beschreibung der Indikator Einstellungen:

  • Price — Verwendeter Preis.
    • PRICE_CLOSE — Close Preis;
    • PRICE_OPEN — Open Preis;
    • PRICE_HIGH — Hoch für die Periode;
    • PRICE_LOW — Tief für die Periode;
    • PRICE_MEDIAN — Gemittelter Preis, (High+Low)/2;
    • PRICE_TYPICAL — Typischer Preis, (High+Low+Close)/3;
    • PRICE_WEIGHTED — Gewichteter Schlusskurs (High+Low+Close+Close)/4
  • RSI_PERIOD — Die Mittelungs-Periode für die Indikator Berechnung.
  • K — Koeffizient, der Abstand zwischen den dynamischen Leveln.
  • Mode — Mittelungs-Methode. SMA — Einfache Mittelung. SMMA — Geglättete Mittelung.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14570

Shved Supply and Demand Shved Supply and Demand

Der Indikator zeigt Angebot- und Nachfrage-Zonen an.

Info rectangle drawing Info rectangle drawing

Ein Beispiel für die Erzeugung eines Informations-Panels.

CM Open 2 Stop Orders CM Open 2 Stop Orders

Ein Skript für das Öffnen von entgegengesetzten Stop-Orders zu einer angegebenen Zeit. Sobald eine von ihnen getriggert wird, wird die andere gelöscht.

Zakryvator Zakryvator

Dieser EA schließt offene Orders sobald ein bestimmter Verlust (in der Kontowährung) durch diese Orders erreicht wurde. Es ist möglich den Verlust über die Positionsgröße eine Order zu variieren.