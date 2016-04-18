Ein Skript für das Öffnen von entgegengesetzten Stop-Orders zu einer angegebenen Zeit. Sobald eine von ihnen getriggert wird, wird die andere gelöscht.

Dieser EA schließt offene Orders sobald ein bestimmter Verlust (in der Kontowährung) durch diese Orders erreicht wurde. Es ist möglich den Verlust über die Positionsgröße eine Order zu variieren.