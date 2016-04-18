Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
F_RSI - Indikator für den MetaTrader 4
Der RSI Indikator mit dynamischen Leveln
Beschreibung der Indikator Einstellungen:
- Price — Verwendeter Preis.
- PRICE_CLOSE — Close Preis;
- PRICE_OPEN — Open Preis;
- PRICE_HIGH — Hoch für die Periode;
- PRICE_LOW — Tief für die Periode;
- PRICE_MEDIAN — Gemittelter Preis, (High+Low)/2;
- PRICE_TYPICAL — Typischer Preis, (High+Low+Close)/3;
- PRICE_WEIGHTED — Gewichteter Schlusskurs (High+Low+Close+Close)/4
- RSI_PERIOD — Die Mittelungs-Periode für die Indikator Berechnung.
- K — Koeffizient, der Abstand zwischen den dynamischen Leveln.
- Mode — Mittelungs-Methode. SMA — Einfache Mittelung. SMMA — Geglättete Mittelung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14570
Shved Supply and Demand
Der Indikator zeigt Angebot- und Nachfrage-Zonen an.Info rectangle drawing
Ein Beispiel für die Erzeugung eines Informations-Panels.
CM Open 2 Stop Orders
Ein Skript für das Öffnen von entgegengesetzten Stop-Orders zu einer angegebenen Zeit. Sobald eine von ihnen getriggert wird, wird die andere gelöscht.Zakryvator
Dieser EA schließt offene Orders sobald ein bestimmter Verlust (in der Kontowährung) durch diese Orders erreicht wurde. Es ist möglich den Verlust über die Positionsgröße eine Order zu variieren.