Indicadores

Info rectangle drawing - indicador para MetaTrader 4

[Eliminado] | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Visualizaciones:
1383
Ranking:
(21)
Publicado:
Este indicador es un ejemplo de cómo se pueden crear paneles de información.

Las dimensiones del panel (rectángulo) se adaptan conforme al tamaño del texto.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14514

