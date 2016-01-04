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Индикаторы

F_RSI - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
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8479
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(17)
Опубликован:
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Индикатор RSI с динамическими уровнями.

Описание настроек индикатора:

  • Price — используемая цена.
    • PRICE_CLOSE — цена закрытия;
    • PRICE_OPEN — цена открытия;
    • PRICE_HIGH — максимальная за период цена;
    • PRICE_LOW — минимальная за период цена;
    • PRICE_MEDIAN — медианная цена, (high+low)/2;
    • PRICE_TYPICAL — типичная цена, (high+low+close)/3;
    • PRICE_WEIGHTED — взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.
  • RSI_PERIOD — период усреднения для вычисления индекса.
  • K — коэффициент, расстояние между динамическими уровнями.
  • Mode — метод усреднения. SMA — простое усреднение. SMMA — сглаженное усреднение.

Info rectangle drawing Info rectangle drawing

Пример создания информационных панелей.

FMOneEA FMOneEA

FMOneEA — скальпирующий советник на основе индикаторов MA и MACD.

AfterEffects AfterEffects

Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".

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