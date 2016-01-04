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F_RSI - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор RSI с динамическими уровнями.
Описание настроек индикатора:
- Price — используемая цена.
- PRICE_CLOSE — цена закрытия;
- PRICE_OPEN — цена открытия;
- PRICE_HIGH — максимальная за период цена;
- PRICE_LOW — минимальная за период цена;
- PRICE_MEDIAN — медианная цена, (high+low)/2;
- PRICE_TYPICAL — типичная цена, (high+low+close)/3;
- PRICE_WEIGHTED — взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.
- RSI_PERIOD — период усреднения для вычисления индекса.
- K — коэффициент, расстояние между динамическими уровнями.
- Mode — метод усреднения. SMA — простое усреднение. SMMA — сглаженное усреднение.
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