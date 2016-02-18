请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Awesome_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1365
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Awesome_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 它也可以根据Awesome_Sign指标在选定柱上生成的信号进行交易. 如果是进场时刻, 它会使用图形对象指示趋势或交易的方向并发送提醒或声音信号.
如果在选定的柱上趋势在继续, 本指标会使用钢轮图形对象提醒, 它的颜色对应着趋势的方向. 如果在选定的柱上趋势发生改变, 本指标会显示对角箭头, 它的颜色和方向也对应着交易的方向.
输入参数可以被分为三大组:
- Awesome_Sign 指标的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 交易品种 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于计算的指标时段 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Awesome 指标柱形图的平均方法 input int Fast_XMA = 5; // 快速移动平均周期数 input int Slow_XMA = 34; // 慢速移动平均周期数 input int XPhase = 100; // 移动平均的平均参数 3//---- 对于JJMA, 范围在 -100 到 +100 之间, 它影响转化处理的质量; //---- 对于 VIDIA , 它是CMO周期数, it is a CMO period, 对于 AMA, 它是慢速平均周期数 input Smooth_Method Signal_Method=MODE_SMA; // 信号线的平均方法 input int Signal_XMA=5; // 信号线周期数 input int Signal_Phase=100; // 信号线参数 //---- 在 -100 到 +100 之间变化, //---- 影响转换处理的质量; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 价格常数
- Awesome_HTF_Signal 指标输入参数中用于显示指标的部分:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 取得信号的柱编号 (0 - current bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名称 input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // 向上趋势符号颜色 input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // 向下趋势符号颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名称字体大小 input int X_1=5; // 名称水平平移 input int Y_1=-15; // 名称垂直平移 input bool ShowIndName=true; // 是否显示指标名称 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示边角位置 input uint X_=0; // 水平平移 input uint Y_=20; // 垂直平移
- Awesome_HTF_Signal 指标中用于生成提醒和声音信号的输入参数:
//---- 提醒设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 触发指示选项 input uint AlertCount=0; // 提醒数量
如果在一个图表中使用多个 Awesome_HTF_Signal 指标, 它们中的每一个都应该有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名称) 字符串值.
本指标需要编译好的 Awesome_Sign.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录中.
图 1. Awesome_HTF_Signal 指标, 趋势持续的信号
图 2. Awesome_HTF_Signal 指标的交易信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14556
TriX_3HTF
在一个图表上显示三个不同时段的Trix振荡指标.METRO_XRSX_Sign
基于ColorMETRO_XRSX 指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.