Awesome_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Awesome_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 它也可以根据Awesome_Sign指标在选定柱上生成的信号进行交易. 如果是进场时刻, 它会使用图形对象指示趋势或交易的方向并发送提醒或声音信号.

如果在选定的柱上趋势在继续, 本指标会使用钢轮图形对象提醒, 它的颜色对应着趋势的方向. 如果在选定的柱上趋势发生改变, 本指标会显示对角箭头, 它的颜色和方向也对应着交易的方向.

输入参数可以被分为三大组:

  1. Awesome_Sign 指标的输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                     |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 交易品种
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算的指标时段
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA;               // Awesome 指标柱形图的平均方法
input int Fast_XMA = 5;                                // 快速移动平均周期数
input int Slow_XMA = 34;                               // 慢速移动平均周期数
input int XPhase = 100;                                // 移动平均的平均参数
3//---- 对于JJMA, 范围在 -100 到 +100 之间, 它影响转化处理的质量;
//---- 对于 VIDIA , 它是CMO周期数, it is a CMO period, 对于 AMA, 它是慢速平均周期数
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_SMA;            // 信号线的平均方法
input int Signal_XMA=5;                                // 信号线周期数
input int Signal_Phase=100;                            // 信号线参数
//---- 在 -100 到 +100 之间变化,
//---- 影响转换处理的质量;
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE;         // 价格常数

  2. Awesome_HTF_Signal 指标输入参数中用于显示指标的部分:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 取得信号的柱编号 (0 - current bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名称
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // 向上趋势符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 向下趋势符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                       // 名称水平平移
input int Y_1=-15;                                     // 名称垂直平移
input bool ShowIndName=true;                           // 是否显示指标名称
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示边角位置
input uint X_=0;                                       // 水平平移
input uint Y_=20;                                      // 垂直平移
  3. Awesome_HTF_Signal 指标中用于生成提醒和声音信号的输入参数:
    //---- 提醒设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发指示选项
input uint AlertCount=0;                     // 提醒数量

如果在一个图表中使用多个 Awesome_HTF_Signal 指标, 它们中的每一个都应该有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名称) 字符串值.

本指标需要编译好的 Awesome_Sign.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录中.

图 1. Awesome_HTF_Signal 指标, 趋势持续的信号

图 2. Awesome_HTF_Signal 指标的交易信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14556

