Awesome_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
896
Der Indikator Awesome_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator Awesome_Sign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.
Wenn der Trend am ausgesuchten Bar weitergeht, dann signalisiert der Indikator mit einem grafischen Objekt in Form von einem Steuerruder, dessen Farbe der Richtung des Trends entspricht. Wenn der Trend am ausgesuchten Bar gewechselt hat, dann signalisiert der Indikator mit einem Objekt in Form von einem diagonalen Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des abschließenden Trades entsprechen.
Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:
- Die Eingabeparameter des Indikators Awesome_Sign:
//+------------------------------------------------+ //| Die Eingabeparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finanz-Aktiv input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe des Indikators für die Berechnung des Indikators input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Die Methode der Mittelwertbildung Awesome des Histogramms input int Fast_XMA = 5; // Die Periode des schnellen gleitenden Mittelwerts input int Slow_XMA = 34; // Die Periode des langsamen gleitenden Mittelwerts input int XPhase = 100; // Der Parameter der Mittelwertbildung der gleitenden Mittelwerts //---- für JJMA, der sich im Bereich -100 ... +100 ändert, bewirkt auf die Qualität des vorübergehenden Prozess; //---- für VIDIA ist es die Periode CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Mittelwertes input Smooth_Method Signal_Method=MODE_SMA; // Die Methode der Mittelwertbildung der Signal-Linie input int Signal_XMA=5; // Die Periode der Signal-Linie input int Signal_Phase=100; // Der Parameter der Signal-Linie //---- der sich im Bereich -100 ... +100 ändert, //---- bewirkt auf die Qualität des vorübergehenden Prozess; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Der Preis-Konstant
- Die Eingabeparameter des Indikators Awesome_HTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind:
//---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators input uint SignalBar=0; // Die Bars-Nummer für das Erhalten des Signals (0 - Die aktuelle Bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Die Namen für Merkmalen des Indikators input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // Die Farbe des Wachtumssymbols input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Die Farbe des Abstiegsssymbols input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Die Farbe des Indikatorsnamens input uint Symbols_Size=60; // Die Größe des Symbolssignals input uint Font_Size=10; // Die Größe des Namen-Schrifts des Indikators input int X_1=5; // Die horizontale Verschiebung des Namens input int Y_1=-15; // Die vertikale Verschiebung des Namens input bool ShowIndName=true; // Die Anzeige des Indikator-Namens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Der Winkel des Standortes input uint X_=0; // Die horizontale Verschiebung input uint Y_=20; // Die vertikale Verschiebung
- Die Eingabeparameter des Indikators Awesome_HTF_Signal, die für die Eingabe der Warnungen oder Sounds-Signalen nötig sind:
//---- Die Einstellungen der Alerts input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Die Aktivierung durch eine Indikation input uint AlertCount=0; // Die Anzahl der gegebenen Alerts
Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren Awesome_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss den Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).
Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators Awesome_Sign.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator Awesome_HTF_Signal. Das Signal für eine Trendfortsetzung
Рис.2. Der Indikator Awesome_HTF_Signal. Das Signal für das Abschließen der Trades
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14556
