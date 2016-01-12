Shved Supply and Demand

Показывает количество ретестов зоны.

Показывает зоны, которые были поддержкой, стали сопротивлением и наоборот.

Мною были внесены некие дополнения. Можно вкл/выкл слабые зоны. Подправлено для работы на 600+ билдах терминала. Цены ближайших зон к цене находятся в буферах, вследствие чего можно использовать индикатор в советниках.