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Индикаторы

Shved Supply and Demand - индикатор для MetaTrader 4

Shved | Russian English Español Deutsch 日本語
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[Удален]
Просмотров:
24679
Рейтинг:
(189)
Опубликован:
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Показывает количество ретестов зоны.

Показывает зоны, которые были поддержкой, стали сопротивлением и наоборот.

Мною были внесены некие дополнения. Можно вкл/выкл слабые зоны. Подправлено для работы на 600+ билдах терминала. Цены ближайших зон к цене находятся в буферах, вследствие чего можно использовать индикатор в советниках.

Shved Supply and Demand

Lossless MA Lossless MA

Советник открывает сделки по пересечению быстрой и медленной МА. Имеет функцию пересиживания убытков.

Quantum Quantum

Один из вариантов реализации торговой системы Quantum.

Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax Советник на пробитие фракталов Fraktrak xonax

Советник ищет последние верхний и нижний фракталы и открывает позиции, когда курс пробьет эти уровни.

CM Open 2 Stop Orders CM Open 2 Stop Orders

Скрипт открытия противоположных стоп-ордеров в указанное время. После срабатывания одного второй удаляется.