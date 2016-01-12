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Shved Supply and Demand - индикатор для MetaTrader 4
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Показывает количество ретестов зоны.
Показывает зоны, которые были поддержкой, стали сопротивлением и наоборот.
Мною были внесены некие дополнения. Можно вкл/выкл слабые зоны. Подправлено для работы на 600+ билдах терминала. Цены ближайших зон к цене находятся в буферах, вследствие чего можно использовать индикатор в советниках.
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