コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Shved Supply and Demand - MetaTrader 4のためのインディケータ

Shved | Japanese English Русский Español Deutsch
発行者:
削除済み
ビュー:
3663
評価:
(189)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

供給・需要ゾーンのリテストの数を表示します。

サポートからレジスタンスになるゾーン（または逆に、レジスタンスからサポートになるゾーン）を表示します。

新機能もいくつか追加しました。弱い供給・需要ゾーンを有効または無効にすることができます。Build 600 以降で正確に動作します。価格に近いゾーンの値がバッファ内に置いているので、エキスパートアドバイザとして使用できます。

Shved Supply and Demand

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14545

AfterEffects AfterEffects

「乱数列に記憶がある」という理論をベースにしたエキスパートアドバイザです。

RSI_Expert_v2.0 RSI_Expert_v2.0

インディケータRSIをベースにしたエキスパートアドバイザです。新バージョンではMAとマーチンゲールが追加されました。

CM Open 2 Stop Orders CM Open 2 Stop Orders

指定された時間に逆指値注文を開始するスクリプトです。逆指値注文が執行されるたびに、前の注文が削除されます。

Lossless MA Lossless MA

早いMAと遅いMAの交差による開始をするエキスパートアドバイザです。「残高の再補充」機能があります。