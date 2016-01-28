Shved Supply and Demand

供給・需要ゾーンのリテストの数を表示します。

サポートからレジスタンスになるゾーン（または逆に、レジスタンスからサポートになるゾーン）を表示します。

新機能もいくつか追加しました。弱い供給・需要ゾーンを有効または無効にすることができます。Build 600 以降で正確に動作します。価格に近いゾーンの値がバッファ内に置いているので、エキスパートアドバイザとして使用できます。