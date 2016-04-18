CodeBaseKategorien
Shved Supply and Demand - Indikator für den MetaTrader 4

[Gelöscht]
4880
(189)
Er zeigt auch die Anzahl der wiederholten Tests einer Zone an.

Er zeigt Zonen, welche Unterstützungszonen waren und zu Widerstandszonen wurden und umgekehrt.

Es wurden von mir noch einige Sachen hinzugefügt. Es ist möglich die schwachen Zonen ein- und auszuschalten. Diese Version wurde darauf vorbereitet mit Build-Versionen größer 600 zur Arbeiten. Der Kurs welcher am nächsten an einer Zone grenzt wird in einem Speicher abgelegt was die Verwendung diesen Indikator in einem Expert Advisor möglich macht.

Shved Supply and Demand

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14545

