und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Shved Supply and Demand - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- [Gelöscht]
- Ansichten:
- 4880
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Er zeigt auch die Anzahl der wiederholten Tests einer Zone an.
Er zeigt Zonen, welche Unterstützungszonen waren und zu Widerstandszonen wurden und umgekehrt.
Es wurden von mir noch einige Sachen hinzugefügt. Es ist möglich die schwachen Zonen ein- und auszuschalten. Diese Version wurde darauf vorbereitet mit Build-Versionen größer 600 zur Arbeiten. Der Kurs welcher am nächsten an einer Zone grenzt wird in einem Speicher abgelegt was die Verwendung diesen Indikator in einem Expert Advisor möglich macht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14545
Ein Beispiel für die Erzeugung eines Informations-Panels.AfterEffects
Trading Roboter basierend auf dem Satz "On the presence of memory (aftereffects) in random sequences".
Der RSI Indikator mit dynamischen Leveln.CM Open 2 Stop Orders
Ein Skript für das Öffnen von entgegengesetzten Stop-Orders zu einer angegebenen Zeit. Sobald eine von ihnen getriggert wird, wird die andere gelöscht.