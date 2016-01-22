Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Robot comercial según el teorema "Sobre la presencia de memoria (remanencia) en las secuencias casuales".
A pesar de la cierta complejidad del propio teorema, sus conclusiones son muy triviales. Por eso también es primitiva la lógica en la toma de decisiones comerciales del robot: tomamos los dos sectores anteriores de los datos históricos y, restando conforme a cada uno de ellos las diferencias de precios al principio y al final, obtenemos dos valores. Los valores obtenidos los comparamos entre sí. Basándonos en cuál de ellos es menor o mayor al otro, tomamos la decisión sobre la diferencia de precios en el sector en el futuro.
Los ajustes del asesor son muy sencillos, puesto que se optimizan solo tres parámetros de entrada:
- sl — tamaño del stop-loss y del salto del trailing-stop en puntos. En la imagen mostrada más arriba se indican los parámetros para cinco dígitos. Para cuatro dígitos todos los valores en las columnas Inicio, Salto y Parada deben ser reducidos en 10 veces.
- p — tamaño de los sectores de la historia para el análisis técnico en barras.
- random — casualidad de las cotizaciones. Si las cotizaciones no son casuales y, por consiguiente, las condiciones del teorema no son válidas, entonces las señales comerciales se invierten.
Observaciones:
- Los parámetros de entrada establecidos en el código del robot (por defecto), no están ajustados. Por eso, antes de iniciar el trading algorítmico es necesario optimizarlos para cada instrumento financiero con el que va a comerciar el robot.
- La reoptimización se debe realizar a medida que los resultados del trading algorítmico resulten insatisfactorios.
- No se recomienda realizar el ajuste del robot para los marcos temporales pequeños. En los marcos de ese tipo va a perder (ya se ha comprobado tanto en una cuenta demo como en una cuenta de centavos real). Los marcos óptimos son los no inferiores a H1.
