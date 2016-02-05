Participe de nossa página de fãs
HL_Average - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
KCBT
O indicador mostra os níveis de pivô, suporte e resistência.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 24/09/2007.
Figura 1. O indicador HL_Average
