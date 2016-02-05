CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HL_Average - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2968
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

KCBT

O indicador mostra os níveis de pivô, suporte e resistência.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 24/09/2007.

Figura 1. O indicador HL_Average

Figura 1. O indicador HL_Average

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14522

METRO_Stochastic_Sign METRO_Stochastic_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor do indicador ColorMETRO_Stochastic.

VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF

O VKW_Bands_Modify_Stochastic com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ColorBulls ColorBulls

O Bulls Power com a opção de selecionar o preço de Abertura, Fechamento,Máxima e Mínima para o cálculo como um histograma colorido.

ColorBears ColorBears

O Bears Power com a opção de selecionar o preço de Abertura, Fechamento,Máxima e Mínima para o cálculo como um histograma colorido.