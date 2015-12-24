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Индикаторы

HL_Average - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2864
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

KCBT

Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.09.2007.

Рис.1. Индикатор HL_Average

Рис.1. Индикатор HL_Average

METRO_Stochastic_Sign METRO_Stochastic_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_Stochastic.

VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF

Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Squeeze_RA_V1 Squeeze_RA_V1

Индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade).

3D_OscilatorSign 3D_OscilatorSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений индикатора 3D_Oscilator.