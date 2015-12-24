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HL_Average - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
KCBT
Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.09.2007.
Рис.1. Индикатор HL_Average
METRO_Stochastic_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_Stochastic.VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Squeeze_RA_V1
Индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade).3D_OscilatorSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений индикатора 3D_Oscilator.