在输入参数中带有时段选择选项的 VKW_Bands_Modify_Stochastic 指标.

这是一个普通的牛势指标, 它有选项可以使用开盘价, 收盘价, 最高价以及最低价的不同价格类型进行计算, 以彩色柱状图形式绘出.

这是一个普通的熊势指标, 它有选项可以选择开盘价, 收盘价, 最高价以及最低价等不同价格类型进行计算, 并以彩色柱状图形式绘出.