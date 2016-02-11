代码库部分
HL_Average - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

KCBT

本指标显示轴点, 支撑和阻力水平.

本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2007年9月24日发布于代码库中.

图 1. HL_Average 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14522

