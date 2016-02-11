请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
KCBT
本指标显示轴点, 支撑和阻力水平.
本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2007年9月24日发布于代码库中.
图 1. HL_Average 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14522
METRO_Stochastic_Sign
基于 ColorMETRO_Stochastic 指标颜色改变算法的信号量信号指标.VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 VKW_Bands_Modify_Stochastic 指标.
ColorBulls
这是一个普通的牛势指标, 它有选项可以使用开盘价, 收盘价, 最高价以及最低价的不同价格类型进行计算, 以彩色柱状图形式绘出.ColorBears
这是一个普通的熊势指标, 它有选项可以选择开盘价, 收盘价, 最高价以及最低价等不同价格类型进行计算, 并以彩色柱状图形式绘出.