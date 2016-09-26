und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
HL_Average - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 814
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
KCBT
Der Indikator, der die Pivot/Unterstützung / Widerstand Levels zeigt.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 24.09.2007. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator HL_Average
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14522
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator ColorMETRO_Stochastic.VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
Der Indikator VKW_Bands_Modify_DeMarker mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Dieser Indikator wurde aufgrund der Strategie gebaut, die im Buch von John Carter "Mastering the Trade" beschrieben wurde.3D_OscilatorSign
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Kreuzung-Algorithmus des Indikators 3D_Oscilator.