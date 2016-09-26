CodeBaseKategorien
Indikatoren

HL_Average - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

KCBT

Der Indikator, der die Pivot/Unterstützung / Widerstand Levels zeigt.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 24.09.2007. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator HL_Average

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14522

