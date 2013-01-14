CodeBaseРазделы
Universal Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Цель создания: упростить процесс использования различных осцилляторов, собрав наиболее востребованные в одном индикаторе, а также помимо обычных уровней добавить два вида динамических - реализованных на основе скользящей средней и полос Боллинджера.

Дабы не размещать несколько скринов, несколько вариантов индикатора с различными параметрами:

Советы:

  • Важно: если меняете тип осциллятора на Bears Power, Bulls Power и MACD, и режим построения уровней НЕ равен Bollinger Bands Mode - установите значение отступа равным 0, а затем, в зависимости от фрейма и валютной пары, подберите необходимый параметр отступа. 
