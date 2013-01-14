Смотри, как бесплатно скачать роботов
Universal Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
Цель создания: упростить процесс использования различных осцилляторов, собрав наиболее востребованные в одном индикаторе, а также помимо обычных уровней добавить два вида динамических - реализованных на основе скользящей средней и полос Боллинджера.
Дабы не размещать несколько скринов, несколько вариантов индикатора с различными параметрами:
Советы:
- Важно: если меняете тип осциллятора на Bears Power, Bulls Power и MACD, и режим построения уровней НЕ равен Bollinger Bands Mode - установите значение отступа равным 0, а затем, в зависимости от фрейма и валютной пары, подберите необходимый параметр отступа.
