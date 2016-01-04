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Индикаторы

Info rectangle drawing - индикатор для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English Español Deutsch 日本語
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6029
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это индикатор-пример того, как можно создавать информационные панели.

Размеры панели (прямоугольника) адаптируются под размеры текста в нем.

FMOneEA FMOneEA

FMOneEA — скальпирующий советник на основе индикаторов MA и MACD.

BB_OsMA BB_OsMA

Индикатор BB_OsMA — OsMA в форме сфероидов с отклонением в виде восходящих или нисходящих полос.

F_RSI F_RSI

Индикатор RSI с динамическими уровнями.

AfterEffects AfterEffects

Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".