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Info rectangle drawing - индикатор для MetaTrader 4
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Это индикатор-пример того, как можно создавать информационные панели.
Размеры панели (прямоугольника) адаптируются под размеры текста в нем.
FMOneEA
FMOneEA — скальпирующий советник на основе индикаторов MA и MACD.BB_OsMA
Индикатор BB_OsMA — OsMA в форме сфероидов с отклонением в виде восходящих или нисходящих полос.
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Индикатор RSI с динамическими уровнями.AfterEffects
Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".