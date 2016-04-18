CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Info rectangle drawing - Indikator für den MetaTrader 4

[Gelöscht] | German English Русский Español 日本語
Ansichten:
873
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator ist ein Beispiel für die Erzeugung eines Informations-Panels.

Die Größe des Panels (Rechteck) passt sich der Größe des Textes an.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14514

AfterEffects AfterEffects

Trading Roboter basierend auf dem Satz "On the presence of memory (aftereffects) in random sequences".

Trade when the market is closed Trade when the market is closed

Diese Script wurde dafür entworfen, um Orders aufgeben zu können, wenn der Markt geschlossen ist.

Shved Supply and Demand Shved Supply and Demand

Der Indikator zeigt Angebot- und Nachfrage-Zonen an.

F_RSI F_RSI

Der RSI Indikator mit dynamischen Leveln.