Indicadores

RealValueExtended - indicador para MetaTrader 4

G.Szczerba | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Visualizaciones:
1117
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Este indicador es un intento mío de valorar el coste real del mercado. Versión ampliada de mi indicador RealValue, con un nuevo parámetro. Hace que el gráfico sea más suave y que cambie su dirección con mayor lentitud.

La idea era crear algo que cambie la dirección más despacio que el precio de mercado y que corresponda mejor a la situación que la media móvil.

El indicador crece si el precio se encuentra por encima de él, y se mueve hacia abajo si el precio está por debajo, a una velocidad proporcional a la diferencia media entre los mínimos y los máximos de las barras en el periodo establecido en los parámetros.

Se puede usar en solitario, y también en equipo con otro indicador igual, con diferentes parámetros de cruzamiento de puntos.

