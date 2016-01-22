Este indicador es un intento mío de valorar el coste real del mercado. Versión ampliada de mi indicador RealValue, con un nuevo parámetro. Hace que el gráfico sea más suave y que cambie su dirección con mayor lentitud.

La idea era crear algo que cambie la dirección más despacio que el precio de mercado y que corresponda mejor a la situación que la media móvil.

El indicador crece si el precio se encuentra por encima de él, y se mueve hacia abajo si el precio está por debajo, a una velocidad proporcional a la diferencia media entre los mínimos y los máximos de las barras en el periodo establecido en los parámetros.

Se puede usar en solitario, y también en equipo con otro indicador igual, con diferentes parámetros de cruzamiento de puntos.