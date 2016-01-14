ACオシレーターとオーサムオシレーターをベースにしたエキスパートアドバイザです。ACオシレーターの色とオーサムオシレーターの色が一致する場合、売買が行われます。

Close At Timeとは、未決済ポジションを閉じたり、指値注文を削除するエキスパートアドバイザです。また、シンボル、マジックナンバーやチケット番号などによってどうやって注文やポジションを決済するか選択できます。