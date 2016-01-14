コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Info rectangle drawing - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
インディケータInfo rectangle drawingは、情報バーを作成する例を挙げます。

情報バーのサイズはテキストサイズによります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14514

