Info rectangle drawing - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータInfo rectangle drawingは、情報バーを作成する例を挙げます。
情報バーのサイズはテキストサイズによります。
Zonal Trading
ACオシレーターとオーサムオシレーターをベースにしたエキスパートアドバイザです。ACオシレーターの色とオーサムオシレーターの色が一致する場合、売買が行われます。Close At Time
Close At Timeとは、未決済ポジションを閉じたり、指値注文を削除するエキスパートアドバイザです。また、シンボル、マジックナンバーやチケット番号などによってどうやって注文やポジションを決済するか選択できます。
F_RSI
ダイナミックレベルのあるインディケータRSIPricePercentRange
Price(%)Range is the indicator for the MetaTrader 4, which calculates the price movement based on percentage High (Highest) and Low (Lowest) price on 100 bars.