「乱数列に記憶がある」という理論をベースにしたエキスパートアドバイザです。

この理論は難しく見えますが、理論の結論は非常に簡単です。それで、このエキスパートアドバイザの取引ロジックも簡単です。履歴データの2つの最終の部分を使用し、各値ごとから始値・終値を引きます。引き算の結果をお互いに比較します。どちらが大きいか調べて、将来の時間枠にある価格の差を求めます。

エキスパートアドバイザの設定も非常に簡単です。入力引数が3つしかありません。:





slは、決済逆指値、またはトレーリングステップの値を示します。5桁の引用符で動作します。4桁の引用符で正確に動作するために、トレーリングスタート・トレーリングステップ・トレーリングストップを10回減らしなければなりません。 pは、分析される履歴の部分の幅を示します。 random — 為替レートのランダムウォークを表します。為替レートがランダムではない場合（理論仮説が不可能になる場合）、シグナルが反転されます。

注意: