「乱数列に記憶がある」という理論をベースにしたエキスパートアドバイザです。
この理論は難しく見えますが、理論の結論は非常に簡単です。それで、このエキスパートアドバイザの取引ロジックも簡単です。履歴データの2つの最終の部分を使用し、各値ごとから始値・終値を引きます。引き算の結果をお互いに比較します。どちらが大きいか調べて、将来の時間枠にある価格の差を求めます。
エキスパートアドバイザの設定も非常に簡単です。入力引数が3つしかありません。:
- slは、決済逆指値、またはトレーリングステップの値を示します。5桁の引用符で動作します。4桁の引用符で正確に動作するために、トレーリングスタート・トレーリングステップ・トレーリングストップを10回減らしなければなりません。
- pは、分析される履歴の部分の幅を示します。
- random — 為替レートのランダムウォークを表します。為替レートがランダムではない場合（理論仮説が不可能になる場合）、シグナルが反転されます。
注意:
- デフォルトでEAの入力引数が指定されませんでした。取引にEAを起動する前に、各通貨ペアごとに最適化を行う必要があります。
- 不満な結果が出ると、再最適化を行うことが必要となります。
- 小さい時間軸にエキスパートアドバイザを設定することをおすすめしません。損失となるにちがいません。最適な時間軸は1時間足以上の足です。
