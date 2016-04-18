und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AfterEffects - Experte für den MetaTrader 4
Trading Roboter basierend auf dem Satz "On the presence of memory (aftereffects) in random sequences".
Unabhängig von der Komplexität dieses Satzes selbst ist die Schlussfolgerung recht simpel. Daher ist die Logik für die Handelsentscheidungen in dem Robot recht primitiv: Nehmen Sie zwei vorherige Bereiche von historischen Daten und bei jedem von ihnen subtrahieren Sie die Differenz der Preise am Anfang und am Ende des Bereiches und Sie erhalten zwei Werte Diese Werte werden miteinander verglichen. Und abhängig davon, welcher der Werte größer oder kleiner ist, treffen Sie eine Entscheidung überhaupt über die Differenz des Kurses in dem zukünftigen Bereich.
Die Eingabeparameter des Expert Advisors sind dementsprechend einfach, da nur drei von den Eingabeparametern optimierbar sind:
- sl — stop loss und trailing stop Schrittweite in Punkten. In dem oben dargestellten Bild wurden die Parameter für 5 digits angegeben. Alle Werte müssen um das Zehnfache reduziert werden, in den Spalten Start, Schrittweite und Stopp.
- p — Die Größe der zu analysierenden historischen Datenbereiche in Bars.
- random — quote Zufallswert. Wenn die Kurse nicht zufällig sind und daher die Bedingungen des Satzes nicht stimmen, dann wird die Handels Richtung umgekehrt.
Hinweis:
- Die Eingabeparameter wie sie im Programmcode spezifiziert sind (Standardwerte), sind nicht konfiguriert/optimiert. Daher sollten Sie, bevor Sie mit diesen Roboter traden, eine Optimierung für jedes gewünschte Finanzinstrument durchführen.
- Eine neue Optimierung wird notwendig, wenn die Resultate nicht mehr überzeugend sind.
- Es wird nicht empfohlen diesen Robert für kleinere Timeframes zu konfigurieren. In diesem Fall ist er nicht profitabel und wird Geld verlieren.(Dieses habe ich schon auf Demo- und realen Cent-Accounts getestet). Die optimalen Timeframes sind größer oder gleich H1.
