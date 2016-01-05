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AfterEffects - эксперт для MetaTrader 4

Yury Reshetov
Yury Reshetov

Yury Reshetov

20 кодов 102 темы 6386 комментариев
| Russian English Español Deutsch 日本語
Просмотров:
9911
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".

Несмотря на некоторую сложность самой теоремы, тем не менее её выводы весьма тривиальны. Поэтому и логика принятия торговых решений у робота примитивна: берем два предыдущих участка исторических данных и, вычтя по каждому из них разницы цен в начале и конце, получаем два значения. Полученные значения сравниваем друг с другом. И на основании того, какое из них больше или меньше другого, принимаем решение о разнице цен на участке в будущем.

Настройки советника весьма просты, т.к. оптимизируются всего три входных параметра:

Входные параметры

  1. sl — размер стоп-лосса и шага трейлинг-стопа в пунктах. На вышеуказанном изображении заданы параметры для пятизнака. Для четырёхзнака все значения в колонках Старт, Шаг и Стоп нужно уменьшить в 10 раз.
  2. p — размеры участков истории для технического анализа в барах.
  3. random — случайность котировок. Если котировки не случайны, а следовательно, условия теоремы не действительны, то торговые сигналы реверсируются.

Примечания:

  • Входные параметры, заданные в коде робота (по умолчанию), не настроены. Поэтому перед запуском в алготорговлю необходима их оптимизация для каждого финансового инструмента, на котором робот будет торговать.
  • Переоптимизацию необходимо проводить по мере того, как результаты алготрейдинга станут неудовлетворительными.
  • Не рекомендуется настраивать робота на малые таймфреймы. Он на таких будет сливать (уже проверено и на демо и на центовом реале). Оптимальными являются таймфреймы не меньше H1.
F_RSI F_RSI

Индикатор RSI с динамическими уровнями.

Info rectangle drawing Info rectangle drawing

Пример создания информационных панелей.

Quantum Quantum

Один из вариантов реализации торговой системы Quantum.

Lossless MA Lossless MA

Советник открывает сделки по пересечению быстрой и медленной МА. Имеет функцию пересиживания убытков.