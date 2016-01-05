Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".

Несмотря на некоторую сложность самой теоремы, тем не менее её выводы весьма тривиальны. Поэтому и логика принятия торговых решений у робота примитивна: берем два предыдущих участка исторических данных и, вычтя по каждому из них разницы цен в начале и конце, получаем два значения. Полученные значения сравниваем друг с другом. И на основании того, какое из них больше или меньше другого, принимаем решение о разнице цен на участке в будущем.

Настройки советника весьма просты, т.к. оптимизируются всего три входных параметра:

sl — размер стоп-лосса и шага трейлинг-стопа в пунктах. На вышеуказанном изображении заданы параметры для пятизнака. Для четырёхзнака все значения в колонках Старт, Шаг и Стоп нужно уменьшить в 10 раз. p — размеры участков истории для технического анализа в барах. random — случайность котировок. Если котировки не случайны, а следовательно, условия теоремы не действительны, то торговые сигналы реверсируются.

Примечания: