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AfterEffects - эксперт для MetaTrader 4
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Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".
Несмотря на некоторую сложность самой теоремы, тем не менее её выводы весьма тривиальны. Поэтому и логика принятия торговых решений у робота примитивна: берем два предыдущих участка исторических данных и, вычтя по каждому из них разницы цен в начале и конце, получаем два значения. Полученные значения сравниваем друг с другом. И на основании того, какое из них больше или меньше другого, принимаем решение о разнице цен на участке в будущем.
Настройки советника весьма просты, т.к. оптимизируются всего три входных параметра:
- sl — размер стоп-лосса и шага трейлинг-стопа в пунктах. На вышеуказанном изображении заданы параметры для пятизнака. Для четырёхзнака все значения в колонках Старт, Шаг и Стоп нужно уменьшить в 10 раз.
- p — размеры участков истории для технического анализа в барах.
- random — случайность котировок. Если котировки не случайны, а следовательно, условия теоремы не действительны, то торговые сигналы реверсируются.
Примечания:
- Входные параметры, заданные в коде робота (по умолчанию), не настроены. Поэтому перед запуском в алготорговлю необходима их оптимизация для каждого финансового инструмента, на котором робот будет торговать.
- Переоптимизацию необходимо проводить по мере того, как результаты алготрейдинга станут неудовлетворительными.
- Не рекомендуется настраивать робота на малые таймфреймы. Он на таких будет сливать (уже проверено и на демо и на центовом реале). Оптимальными являются таймфреймы не меньше H1.
Индикатор RSI с динамическими уровнями.Info rectangle drawing
Пример создания информационных панелей.
Один из вариантов реализации торговой системы Quantum.Lossless MA
Советник открывает сделки по пересечению быстрой и медленной МА. Имеет функцию пересиживания убытков.