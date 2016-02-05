CodeBaseSecciones
Digital_CCI_Woodies_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
798
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
digital_cci_woodies.mq5 (10.7 KB) ver
digital_cci_woodies_htf.mq5 (11.97 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador Digital_CCI_Woodies con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Digital_CCI_Woodies.mq5.

Fig. 1. Indicador Digital_CCI_Woodies_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14491

