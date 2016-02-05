Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iCCI_NRCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador iCCI_NR en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo iCCI_NR de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador iCCI_NR.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador iCCI_NRCandle
Indicador iCCI_NR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.iCCI_NR
Indicador CCI con reductor de ruido.
Sistema comercial con uso del indicador iCCI_NR.Digital_CCI_Woodies
Indicador CCI con uso de filtrado digital.