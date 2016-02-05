CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

iCCI_NRCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1001
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
icci_nr.mq5 (9.96 KB) ver
icci_nrcandle.mq5 (10.23 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador iCCI_NR en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo iCCI_NR de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador iCCI_NR.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador iCCI_NRCandle

Fig. 1. Indicador iCCI_NRCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14472

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

Indicador iCCI_NR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

iCCI_NR iCCI_NR

Indicador CCI con reductor de ruido.

Exp_iCCI_NR Exp_iCCI_NR

Sistema comercial con uso del indicador iCCI_NR.

Digital_CCI_Woodies Digital_CCI_Woodies

Indicador CCI con uso de filtrado digital.