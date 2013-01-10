Ставь лайки и следи за новостями
XMA_RLH - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2536
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Robert Hill
Типичный, трендовый индикатор на основе трех мувингов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.10.2007.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор XMA_RLH
