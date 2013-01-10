CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XMA_RLH - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2536
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
xma_rlh.mq5 (9.94 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Robert Hill

Типичный, трендовый индикатор на основе трех мувингов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.10.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XMA_RLH

Рис.1 Индикатор XMA_RLH

AverageChange AverageChange

Измеритель импульса цены.

TDI-2 TDI-2

Индикатор «Индекс обнаружения тренда» - это измененный индикатор TDI.

Cronex_T_DeMarker_GF Cronex_T_DeMarker_GF

Трендовый индикатор с гистограммой дивергенции.

TMA TMA

Треугольное скользящее среднее (TMA). Основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, мувинг представляет собой дважды сглаженное простое скользящее среднее.