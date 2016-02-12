Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Ordenar Volume - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1426
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Calcula o volume de cada moeda no par com base no movimento dos preços.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14455
Média Móvel VR
O indicador Média Móvel clássica com a mudança de cor, dependendo da direção.iStdDev - Canal do Desvio Padrão
Indicador simples para mostrar dois níveis do Canal de Desvio Padrão em seu gráfico.
Média Móvel Ex
Média móvel com alguns recursos extras.Forex Fraus Slogger
O Expert Advisor é baseado na operação de seu antecessor - Forex Fraus (para M1), mas utilizando o indicador de Envelopes.