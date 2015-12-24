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Sort Volume - индикатор для MetaTrader 4
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Вычисляет объем для каждой валюты в паре на основании движения цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14455
iStdDev - Канал Стандартного Отклонения
Простой индикатор, показывающий два канала стандартного отклонения на графике.RJT Matches
Индикатор помогает определить конец и начало тренда на основании наклона "спичек".
Moving Average Ex
Скользящая средняя с некоторыми дополнительными возможностями.Zonal Trading
Советник использует индикаторы AO и AC. Покупка и продажа производится при совпадении цвета индикаторов.