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Индикаторы

Sort Volume - индикатор для MetaTrader 4

Rolan Isido
Rolan Isido

Rolan Isido

Think casual, Act casual, Be casual.
1 код 3 комментария
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Просмотров:
6825
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Вычисляет объем для каждой валюты в паре на основании движения цены.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14455

iStdDev - Канал Стандартного Отклонения iStdDev - Канал Стандартного Отклонения

Простой индикатор, показывающий два канала стандартного отклонения на графике.

RJT Matches RJT Matches

Индикатор помогает определить конец и начало тренда на основании наклона "спичек".

Moving Average Ex Moving Average Ex

Скользящая средняя с некоторыми дополнительными возможностями.

Zonal Trading Zonal Trading

Советник использует индикаторы AO и AC. Покупка и продажа производится при совпадении цвета индикаторов.