CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Moving Average Ex - indicador para MetaTrader 4

Alexandre Borela | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1541
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Media móvil clásica con algunas posibilidades adicionales.

  • Custom Label: permite dar nombre a las medias móviles para simplificar su identificación en la ventana de datos, al poner encima el cursor.
  • Time frame: Elija el marco temporal en el que deberá calcularse la media móvil y el indicador se adaptará a su marco temporal actual, si es menor o igual al elegido.

Esto puede resultar útil para los tráders que necesitan medias móviles para 20, 50, 100 y 200 días, de esta forma, podrán verlas sin cambiar los marcos temporales. Asimismo, se ha añadido una separación visual entre periodos, para que sea más cómodo marcar cuándo ha comenzado uno nuevo.

 

Ejemplo de media móvil exponencial de 20 días, con posibilidad de cerrar el día pulsando la tecla shift +1.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14470

Sort Volume Sort Volume

Calcula el volumen para cada divisa en la pareja, basándose en el movimiento del precio.

iStdDev - Canal de desviación Estándar iStdDev - Canal de desviación Estándar

Un indicador sencillo, que muestra dos canales de desviación estándar en el gráfico.

iClean iClean

Close, Delete or Clean values from all orders by your choice.

iPivot All-in-One Pivot Points and Support-Resistance Levels iPivot All-in-One Pivot Points and Support-Resistance Levels

The ultimate Pivot Point tool for MT4. Supports Standard, Fibonacci, Camarilla, Woody's, and DeMark formulas with auto-adjustment and multi-channel alerts (Push, Email, Sound). Clean, lightweight, and reliable.