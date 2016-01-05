Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Moving Average Ex - indicador para MetaTrader 4
- 1541
Media móvil clásica con algunas posibilidades adicionales.
- Custom Label: permite dar nombre a las medias móviles para simplificar su identificación en la ventana de datos, al poner encima el cursor.
- Time frame: Elija el marco temporal en el que deberá calcularse la media móvil y el indicador se adaptará a su marco temporal actual, si es menor o igual al elegido.
Esto puede resultar útil para los tráders que necesitan medias móviles para 20, 50, 100 y 200 días, de esta forma, podrán verlas sin cambiar los marcos temporales. Asimismo, se ha añadido una separación visual entre periodos, para que sea más cómodo marcar cuándo ha comenzado uno nuevo.
Ejemplo de media móvil exponencial de 20 días, con posibilidad de cerrar el día pulsando la tecla shift +1.
