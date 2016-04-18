CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Sort Volume - Indikator für den MetaTrader 4

Rolan Isido | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
884
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Berechnet das Volumen für ein Währungspaar auf der Basis von Kursbewegungen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14455

VR Moving Average VR Moving Average

Ein klassischer gleitender Durchschnitts-Indikator mit wechselnder Farbe in Abhängigkeit von der Richtung.

iStdDev - Standard Deviation Channel iStdDev - Standard Deviation Channel

Ein einfacher Indikator um auf ihrem Chart 2 Ebenen des Standardabweichung-Kanals (Standard Deviation Channel) anzeigen zu lassen.

Moving Average Ex Moving Average Ex

Ein gleitender Durchschnitt mit einigen zusätzlichen Eigenschaften.

Forex Fraus Slogger Forex Fraus Slogger

Diese Expert Advisor basiert auf der Operation seines Vorgängers Forex Fraus (for M1), aber er verwendet den Envelope-Indikator.