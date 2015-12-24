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Индикаторы

iStdDev - Канал Стандартного Отклонения - индикатор для MetaTrader 4

awran5
awran5

awran5

11 кодов 1 тема 24 комментария
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Просмотров:
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(29)
Опубликован:
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Этот индикатор отрисовывает два канала стандартного отклонения на основании уровней Фибоначчи 0.618/1.618. Есть возможность закреплять канал на выбранном таймфрейме.

Канал стандартного отклонения

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14443

RJT Matches RJT Matches

Индикатор помогает определить конец и начало тренда на основании наклона "спичек".

Максимум, минимум и закрытие предыдущего дня Максимум, минимум и закрытие предыдущего дня

Индикатор показывает максимум, закрытие и минимум предыдущего дня с временным сдвигом.

Sort Volume Sort Volume

Вычисляет объем для каждой валюты в паре на основании движения цены.

Moving Average Ex Moving Average Ex

Скользящая средняя с некоторыми дополнительными возможностями.