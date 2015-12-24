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iStdDev - Канал Стандартного Отклонения - индикатор для MetaTrader 4
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Этот индикатор отрисовывает два канала стандартного отклонения на основании уровней Фибоначчи 0.618/1.618. Есть возможность закреплять канал на выбранном таймфрейме.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14443
RJT Matches
Индикатор помогает определить конец и начало тренда на основании наклона "спичек".Максимум, минимум и закрытие предыдущего дня
Индикатор показывает максимум, закрытие и минимум предыдущего дня с временным сдвигом.
Sort Volume
Вычисляет объем для каждой валюты в паре на основании движения цены.Moving Average Ex
Скользящая средняя с некоторыми дополнительными возможностями.