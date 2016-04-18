CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

iStdDev - Standard Deviation Channel - Indikator für den MetaTrader 4

awran5 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1195
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
istddev.mq4 (8.64 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeichnet zwei Standardabweichungs-Kanäle, basierend auf den Fibonacci 0.618 / 1.618 Ebenen, mit der Möglichkeit diese Kanäle auf ihrer bevorzugten Timeframe zu fixieren.

StdDev Channel

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14443

RJT Matches RJT Matches

Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung von Anfangs- und Endpunkten von Trendbewegungen basierend auf dem "inclination of the matches".

High, Low und Close des Vortages, der Woche oder des Monats High, Low und Close des Vortages, der Woche oder des Monats

Dieser Indikator zeigt High, Close und Low des Vortages, der Woche oder des Monats mit Timeshift.

VR Moving Average VR Moving Average

Ein klassischer gleitender Durchschnitts-Indikator mit wechselnder Farbe in Abhängigkeit von der Richtung.

Sort Volume Sort Volume

Berechnet das Volumen für ein Währungspaar auf der Basis von Kursbewegungen.