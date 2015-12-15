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Индикаторы

ATR_3XMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1987
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATR_3XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ATR_3XMA.mq5.

Рис.1. Индикатор ATR_3XMA_HTF

Рис.1. Индикатор ATR_3XMA_HTF

VKW_Bands_Modify VKW_Bands_Modify

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера.

Exp_Loco Exp_Loco

Эксперт Exp_Loco построен на основе сигналов индикатора Loco.

ColorMETRO_HTF ColorMETRO_HTF

Индикатор ColorMETRO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

METRO_DeMarker METRO_DeMarker

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора DeMarker.