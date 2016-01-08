コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ATR_3XMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

atr_3xma.mq5 (9.83 KB) ビュー
atr_3xma_htf.mq5 (11.69 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ　ATR_3XMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータATR_3XMA.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ ATR_3XMA_HTF

