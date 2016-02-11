请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的ATR_3XMA指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 ATR_3XMA.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. ATR_3XMA_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14430
VKW_Bands_Modify
本指标用于决定设置挂单的时间.Exp_Loco
Exp_Loco EA交易是基于Loco 指标信号的.
METRO_DeMarker
振荡器类型的指标, 它基于DeMarker技术指标显示它的数值.ColorMETRO_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorMETRO 指标.