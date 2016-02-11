代码库部分
Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
atr_3xma.mq5 (9.83 KB) 预览
atr_3xma_htf.mq5 (11.69 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的ATR_3XMA指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 ATR_3XMA.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. ATR_3XMA_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14430

