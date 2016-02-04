CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Loco - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1011
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
loco.mq5 (9.28 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

John Smith

Indicador de tendencia sencillo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 05.02.2008.

Fig. 1. Indicador Loco

Fig. 1. Indicador Loco

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14403

Exp_MACD-2 Exp_MACD-2

El experto Exp_MACD-2 está construido en base a las señales tomadas del indicador MACD-2.

MACD-2_HTF MACD-2_HTF

Indicador MACD-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Squize_MA_HTF Squize_MA_HTF

Indicador Squize_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AtrRange_HTF AtrRange_HTF

Indicador AtrRange con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.