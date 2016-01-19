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LeManTrendHist_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор LeManTrendHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManTrendHist.mq5.
Рис.1. Индикатор LeManTrendHist
F_RSI
Индикатор RSI с динамическими уровнями.VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF
Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_ColorBearsGap
Эксперт Exp_ColorBearsGap построен на основе сигналов индикатора ColorBearsGap.Exp_ColorBullsGap
Эксперт Exp_ColorBullsGap построен на основе сигналов индикатора ColorBullsGap.