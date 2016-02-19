CodeBaseSecciones
LeManTrendHist - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

LeMan

Indicador LeManTrend implementado en forma de histograma de la diferencia suavizada entre sus líneas de señal.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador LeManTrendHist

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14373

