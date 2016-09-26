CodeBaseKategorien
Indikatoren

LeManTrendHist_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator LeManTrendHist mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator LeManTrendHist.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator LeManTrendHist

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14374

LeManTrendHist LeManTrendHist

Der Indikator LeManTrend, der in Form eines Histogramms von glättenden Unterschieden zwischen seinen Signal-Linien gemacht wurde.

LeManTrendSign LeManTrendSign

Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators LeManTrend.

Exp_LeManTrendHist Exp_LeManTrendHist

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators LeManTrendHist gebaut wurde.

MACDCandle MACDCandle

Der Indikator MACD in einer Kerzen-Form.