- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的LeManTrendHist指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 LeManTrendHist.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. LeManTrendHist 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14374
LeManTrendHist
把 LeManTrend 指标以信号线之间的差距平滑计算后的柱形图形式实现.LeManTrendSign
基于LeManTrend 指标算法的信号灯信号指标.
Exp_LeManTrendHist
基于LeManTrendHist 指标信号的交易系统.VKW_Bands_Modify_Candle
VKW_Bands_Modify 指标以一个烛形序列形式实现.