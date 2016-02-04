CodeBaseSecciones
Exp_PA_Oscillator - Asesor Experto para MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
exp_pa_oscillator.mq5 (8.71 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
pa_oscillator.mq5 (8.33 KB) ver
Sistema comercial construido con las señales del indicador PA_Oscillator. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, en caso de que tenga lugar la ruptura de la línea cero por parte del indicador y el histograma haya cambiado su color.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador PA_Oscillator.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

LinearMomentum_HTF LinearMomentum_HTF

Indicador LinearMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PA_Oscillator_HTF PA_Oscillator_HTF

Indicador PA_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_i-GAP Exp_i-GAP

Sistema comercial construido con las señales del indicador i-GAP.

ATR_3XMA ATR_3XMA

Tres Average True Range suavizadas de diferente periodo en una ventana.