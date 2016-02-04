CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_i-GAP - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
i-gap.mq5 (6.7 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_i-gap.mq5 (7.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Sistema comercial construido con las señales del indicador i-GAP. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una flecha hacia arriba o hacia abajo.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador i-GAP.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en EURUSD H2:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Exp_PA_Oscillator Exp_PA_Oscillator

Sistema comercial construido con las señales del indicador PA_Oscillator.

LinearMomentum_HTF LinearMomentum_HTF

Indicador LinearMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ATR_3XMA ATR_3XMA

Tres Average True Range suavizadas de diferente periodo en una ventana.

Go_HTF Go_HTF

Indicador Go con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.