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Индикаторы

VR Engulfing Pattern - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
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Просмотров:
9789
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
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Простой индикатор, информирующий трейдера о появлении свечной фигуры "Бычье поглощение" или "Медвежье поглощение" на всех таймфремах.

Программа выводит алерт с сообщением.

Индикатор написан максимально просто и будет полезен начинающим программистам.

Скрипт AP ver 1.01 Скрипт AP ver 1.01

Скрипт, анализирующий рынок по двум критериям, а именно по скользящим средним и уровням поддержки и сопротивления.

Lot-SL propotion Lot-SL propotion

Функция возвращает размер лота, рассчитанный исходя из размера стоп-лосса и указанного в переменной риска.

Coin Flip Coin Flip

Открывает с применением мартингейла и виртуальным трейлинг-стопом.

iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней

Индикатор регистрирует моменты пробоя ценовых уровней и значимость этих уровней.