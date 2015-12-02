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VR Engulfing Pattern - индикатор для MetaTrader 4
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Простой индикатор, информирующий трейдера о появлении свечной фигуры "Бычье поглощение" или "Медвежье поглощение" на всех таймфремах.
Программа выводит алерт с сообщением.
Индикатор написан максимально просто и будет полезен начинающим программистам.
Скрипт AP ver 1.01
Скрипт, анализирующий рынок по двум критериям, а именно по скользящим средним и уровням поддержки и сопротивления.Lot-SL propotion
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