Indicadores

VR Engulfing Pattern - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1968
Avaliação:
(35)
Publicado:
Um indicador simples que informa a trader sobre a aparência dos padrões candles "Engulfing bullish" ou "Bearish Engulfing" em todos os timeframes

O programa gera um alerta com a mensagem.

O indicador foi escrito da forma mais simples possível e será útil para programadores iniciantes.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14336

