VR Engulfing Pattern - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1968
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um indicador simples que informa a trader sobre a aparência dos padrões candles "Engulfing bullish" ou "Bearish Engulfing" em todos os timeframes
O programa gera um alerta com a mensagem.
O indicador foi escrito da forma mais simples possível e será útil para programadores iniciantes.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14336
